WASHINGTON D. C. – En la edición de enero de 1954 de The Atlantic, John F. Kennedy, por entonces senador júnior de Estados Unidos por Massachusetts, sostenía que no debía obstaculizarse la migración en curso de las industrias de Nueva Inglaterra al sur del país. Por el contrario, instaba al gobierno a ofrecer préstamos y otras formas de apoyo para asistir a las empresas radicadas en Nueva Inglaterra, volver a capacitar a los trabajadores industriales y financiar a las agencias locales de desarrollo industrial.