Villalta sugiere que todas las contribuciones privadas sean depositadas en la cuenta única de la agrupación política, lo cual no solo peca de ingenuo, sino que no atiende el reto de controlar la cantidad de contribuciones, ni la lucha fratricida por esos recursos en el interior de los partidos. Quienes logren más donaciones no querrán compartirlas con sus compañeros de papeleta, convertidos en sus principales rivales por el voto preferente.