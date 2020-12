Jesucristo jamás predicó las inmolaciones en masa, los sacrificios humanos, la conducta anárquica y suicida, el desprecio por la vida, la innecesaria toma de riesgos, el irrespeto ante la muerte y la enfermedad, el desdén por el propio cuerpo, la actitud temeraria, el juego consistente en poner nuestra salud en una ruleta y apostarla como si de fichas se tratase. Esto es una locura, es vesania, demencia colectiva, una patología social alarmante, que demanda líderes lúcidos, voces preclaras, guías enérgicos y carismáticos, alguien que nos retrotraiga de la segunda Edad Media en la que, cantando y bailando, estamos precipitándonos. La actual pandemia no puede, no debe generar una acción tardígrada y regresiva en nuestras sociedades: la involución a la teocracia medieval no solucionará nada.