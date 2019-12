El peligro que corríamos, y no hemos terminado de sortear, es mayor que el de los años de guerras centroamericanas. La representatividad política de entonces ofrecía a la estabilidad nacional una resiliencia social que hoy no tiene. Tampoco existe ahora un socio internacional que por razones geopolíticas apoye nuestras finanzas. Y, como factor adicional de agravación, el 60 % de las familias tienen un endeudamiento que no tenían entonces. A la insolvencia nacional se suma deuda familiar. Cualquier coyuntura adversa puede sumir a la población en zozobra.