El segundo es el caso de Paseando con el minotauro. No quiero dejar de señalar que me admira la armonía de estilo mantenida durante estos 35 años en que Chaves ha cultivado el ensayo junto con la narrativa. Este libro muestra que no hay tema irrelevante si cae en manos de una buena pluma. En este caso, todo lo tratado tiene valor en sí y, si al lector nunca le ha llamado la atención algo de lo dicho, con la lectura del libro se le despertará el interés.