Tenemos pendiente decidir de una vez por todas cuál es el destino de los combustibles fósiles. El país optó por no construir una refinadora nueva y por no explotar su petróleo. ¿Por qué no dar el paso definitivo y caminar hacia el transporte eléctrico o el basado en hidrógeno? Es posible si acordamos otra política de Estado, en este caso, para el transporte.