Problema perverso. La crisis sanitaria es el origen de este wicked problem (problema perverso) y factor primario del estrés sistémico que impuso un cambio súbito de prioridades y respuestas inmediatas cuyo resultado es bastante incierto. Pero, también, hay un elevado estrés económico, social y psicológico que demanda atención; no hay un área de nuestra realidad colectiva e individual que no esté siendo golpeada por el virus, y las soluciones no son exclusivamente técnicas.