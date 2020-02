De nuevo, la baja tasa de empleo no sorprende, en particular porque sin salud no se puede trabajar. Además, las personas que cobran prestaciones por discapacidad, las que están en prisión (la proporción de población carcelaria creció a más del séxtuplo desde el 1970, y hoy hay unos dos millones de personas tras las rejas) y las que se desalentaron al punto de dejar de buscar empleo activamente no cuentan como “desempleadas”; pero, por supuesto, tampoco están empleadas. Tampoco sorprende que un país que no provee guarderías accesibles ni garantiza la licencia familiar tenga menos empleo femenino que otros países desarrollados (más de diez puntos porcentuales menos al ajustar la cifra según la población).