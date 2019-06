Criterios en contra de la píldora. En el trabajo de Justo Aznar y Julio Tudela, publicado en la revista indexada The Linacre Quarterly, se afirma que en más del 80 % de las veces el Levonorgestrel impide el embarazo interfiriendo en el proceso de implantación del embrión en el útero, es decir, terminando con la vida del no nato, por lo cual debe considerarse abortiva.