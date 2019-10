Gurdjieff y Eunice Odio. Por cierto, Eunice Odio fue otra poeta que se topó con el mundo de Gurdjieff, pero al que prefirió evitar. Como dice en una carta: “Lo curioso es que Ouspensky-Gurdjieff me han estado persiguiendo desde antes de irme a EE. UU., durante el tiempo en que estuve allá y después, cuando volví a México. Durante los últimos años, por todos lados, y a la menor provocación, me encuentro con gente interesada en eso, que quiere que yo me interese a la fuerza en lo mismo. Afortunadamente me he negado”. Comenta sobre el final misterioso de algunos de sus seguidores en México, como la pintora Remedios Varo y el escritor Efrén Hernández.