La ley. Resultaron ser pura paja, nuestros che guevaras folclóricos. Pura, pura, pura paja… de esa que se lleva el viento y no deja ni el aroma de su ausencia. “Rien que de la gueule” —dirían los franceses: “puro hocico”—. Es inherentemente inmoral y antiético embolsarse una mensualidad de catorce millones de colones en un país donde el Triángulo de la Solidaridad, la ciudadela Gloria Bejarano, la favela Nietos de Carazo, las barriadas de Los Guido, La Carpio, León XIII, Infiernillo de Alajuela y Lomas del Río supuran como úlceras infectadas que hacen retorcerse de dolor nuestra democracia. Una de esas instancias en las que legalidad no equivale a legitimidad, a justicia, a ética. Nuestra sociedad está llena de leyes que son profundamente inmorales, y de sanciones que son absolutamente innecesarias y castigan al inocente. La ley no siempre es éticamente correcta. “Auctoritas, non veritas, facit legem” (“La autoridad, y no la verdad, hace las leyes”), decía cínicamente Hobbes. No: la ley debe ser la formulación estatutaria de la justicia, de la bondad, de la compasión, de la solidaridad, del deber ético a que nos convoca todo aquel que sufre.