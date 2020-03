Argamasa. Después de muchas décadas de investigación y diálogo, está aceptado que lo económico es clave para el desarrollo, pero que no debe concebirse ni diseñarse ni ejecutarse como si fuera opuesto a las variables artísticas, y que tales variables culturales poseen cierta autonomía en relación con las condiciones económicas, pero no deben gestionarse como si no tuviesen contenidos económicos y no necesitaran responsabilidad financiera, adecuada fundamentación económica y coordinación con las situaciones generales del país.