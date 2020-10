En este contexto crítico, no obstante, haré una excepción, más que para mostrar espiritualidad, para delinear los valores que me guían y que en esta coyuntura tan dura para el país aún me dirigen. En ello, la oración que durante cinco años repetí en las mañanas y arraigó en mí como principio orientador de vida: “Hazme un instrumento de tu paz; donde haya odio, siembre yo amor; donde haya injuria, perdón; donde haya duda, fe; donde haya desaliento, esperanza… Que no busque ser comprendido, sino comprender… que no busque ser amado, sino amar…”.