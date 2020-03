Los muchachos se animaban, me formulaban diversas preguntas, comprendían, compadecían al personaje y, lo esencial, tomaban conciencia de cuánto de Gregorio Samsa habita en todos nosotros. Salí de la clase rodeado de caras sonrientes y agradecidas. Me presentaron al que me pareció ser el director de la institución, me despedí de mi colega, abordé otro taxi y me fui para mi casa. No me fue ofrecido siquiera un vaso de agua, ya no hablemos de un té con galletas o el costo de los viáticos.