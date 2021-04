En todo cargo público que he ostentado (ministro, dos veces diputado y director ante el BCIE) he devuelto parte de lo que he recibido al Estado y he ahorrado en lo grande y en lo pequeño. Por ejemplo, en mis ocho años de diputado (1994-1998 y 2014-2018) nunca viajé al exterior con fondos de la Asamblea Legislativa, nunca utilicé sus vehículos, nunca me alimenté en su soda y los poquísimos permisos que solicité para ausentarme con goce de dietas fue por razones estrictamente relacionadas con mis funciones.