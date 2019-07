Tardaremos en desentrañar las lecciones que nos depara la tolerancia con el desenfreno. Por varios días, el país fue tomado como rehén y no pudimos contener, no sé, lágrimas, risa, asombro, en fin, indignación, cuando un grupúsculo de transportistas se atrevió a dictar… política educativa. ¿Costa Rica o Macondo? ¡Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia, con eso no terminó la chacota!