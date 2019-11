No quisiera que acabara este año sin traer a la memoria de los lectores el nombre de la escritora costarricense Victoria Urbano, nacida en 1926 y muerta hace 35 años en Houston, Texas, a los 58 años, en plenitud intelectual y artística, cuando su trabajo literario, y no solo académico, comenzaba a ser valorado. Perteneció a esa generación de escritoras nacidas en los años veinte del siglo pasado, como Carmen Naranjo (1928) y Julieta Pinto (1921) y, casi, Rima de Vallbona, quien nació en 1931, posterior al brillante trío del exilio de la segunda mitad de la década de los diez: Yolanda Oreamuno y Ninfa Santos, de 1916, y Eunice Odio, de 1919. No obstante, dado que la mayor parte de su vida adulta la pasó fuera del país — sobre todo en España y Estados Unidos—, se la suele asociar con estas últimas, las exiliadas, aunque Victoria fue menor que ellas.