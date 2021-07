No obstante, el edificio comprado con su intervención permanece desocupado desde hace más de un año porque carece de condiciones para reubicar a 138 funcionarios todavía varados en las oficinas centrales. El edificio no tiene la distribución requerida, ni dispone del cableado necesario para Internet. La Caja invertirá $1,2 millones adicionales en remodelarlo, pero nos deja con la impresión de que allí no hay santo ante el cual persignarse.