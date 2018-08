Problema de fondo. Sobre gustos y colores no han escrito los autores. Al enfatizar las diferencias de precios, se piensa necesaria una regulación para uniformarlos. Ese, sin embargo, no es el problema de fondo, sino el elevado nivel de precios que pagamos los costarricenses. Imaginen qué belleza si nos llegan a uniformar los precios del Crestor en dos veces y media lo que paga un madrileño. Se me subiría el colesterol del colerón y encima tendría que salir corriendo a comprar un antiácido.