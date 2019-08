Los cirujanos, por ejemplo, no pueden operar si no hay anestesiólogos. Si se quiere que los cirujanos tengan más trabajo, hay que solucionar la falta de anestesiólogos. Las cifras de Costa Rica revelan que buena parte de los desempleados son jóvenes con bajo nivel de educación. Mientras que para aquellos con un alto nivel el desempleo es bajo y sus salarios crecen más rápido que los demás. Dado que los sectores que más crecen son los vinculados a la economía mundial, suena lógico que, para disminuir el desempleo, se diga que hay que enseñar a los jóvenes a hablar inglés y a manejar las nuevas tecnologías. Pero ese cambio no se logra de la noche a la mañana.