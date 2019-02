La estrategia del gobierno para el 2019 se resume en conseguir financiamiento externo para aliviar la presión sobre el mercado financiero nacional y no estrujar al sector privado para que la economía pueda crecer a un mayor ritmo y así salir poco a poco de la apretada situación fiscal. Esta estrategia depende, muchísimo, de cómo lo perciban inversionistas locales e internacionales y organismos multilaterales. Si ellos creen que el gobierno puede reducir el déficit primario a cero en cuatro años, a pesar de que este año la reducción es baja, estamos salvados. Si no, los números del Banco Central no cierran.