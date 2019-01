Zimbardo siempre ha defendido que la maldad no es cuestión de genes, sino del entorno. Durante décadas, se ha dedicado a la psicología del tiempo. Ha constatado que el mal se da en personas atrapadas en el presente, que nunca miran hacia el futuro, incapaces de sopesar las consecuencias que tendrán sus actos. "Si vives anclado en el presente o el pasado, no piensas en lo que sucederá si engañas, robas o practicas sexo no seguro”. Por eso, aboga por una educación centrada especialmente en el futuro, por recordar el pasado, vivir el presente y avanzar hacia el futuro.