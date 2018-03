Si bien Trump no es el primer presidente de Estados Unidos en imponer medidas proteccionistas, esta vez puede ser muy diferente. Trump cree, contrario a lo que pensaban sus predecesores, que el comercio internacional no es bueno para su país. Que es un juego de suma cero, en el cual lo que un país gana el otro lo pierde. De ahí que, si un país importa más de lo que exporta, es un perdedor neto. Y como a Trump no le gustan los perdedores, su meta es eliminar el déficit comercial de Estados Unidos, que ronda los 800.000 millones de dólares.