Son mentiras ideológica y existencialmente condonadas. Un nuevo tipo de mentiras piadosas que acaban siendo mentiras despiadadas si se consideran sus efectos sobre los chivos expiatorios encima de cuyos huesos se erigen. Que el humorista no había hecho un chiste sobre violencia contra las mujeres, que el adolescente católico no se le había plantado al frente al nativo americano para hostigarlo, que la Sala Constitucional no rechaza documentos porque vengan con firma digital, que a la muchacha no le dejaron en el vientre el feto muerto durante una semana y que el asaltante del BAC no gozaba de beneficio carcelario. Sí, ya todo eso hoy lo sabemos y sabemos que explotamos indignados sobre la base de mentiras. Pero eso es lo de menos. La verdad es lo de menos. ¿Retractarme de una publicación? ¡jamás! Yo, cuando me indigno, me indigno con razón y aunque aquellos hechos puntuales se demostraron falsos, mi causa es justa y eso me hace mejor persona. ¿Like?