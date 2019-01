Lugares ruidosos. Las ciudades no son el hábitat natural del silencio, tampoco la playa y el campo. No hace mucho tuve el asombro de ver en la arena marina a una pareja relativamente joven que no hablaban entre sí, no miraban el Caribe frente a ellos, sino que se sumergían en sus celulares a ritmo de reguetón en una especie de caja que disparaba indiscriminadamente decibeles en todas las direcciones, hiriendo los tímpanos de los demás vacacionistas, que –sin dar crédito– a la indiferencia de la pareja-pose, vestida con ropa de verano de marca italiana y anteojos de sol, aunque ya era casi de noche, estaban de pie.