Hoy, no puede ser neutral. Lo de Nicaragua no es una guerra, sino una ola de represión unilateral. Los responsables, Daniel Ortega y Rosario Murillo, militan en el mismo bando. El régimen, dice Juan, es como una epidemia. Todo lo daña. Tampoco conoce límites cuando lidia con sus adversarios. No hay lugar para dudas y no hay confusiones, solo sufrimiento, también sin sentido.