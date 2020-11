A largo de 35 años de carrera he confrontado a personajes muy poderosos y he sufrido amenazas de sujetos muy peligrosos. El jurado del premio nacional de periodismo citó la valentía de las investigaciones publicadas sobre el narcotráfico en una época cuando la influencia de los carteles se hacía sentir de manera más fuerte y orgánica en nuestro país. No reclamo por eso mérito alguno, porque puedo mencionar a decenas de colegas capaces de decir lo mismo o un tanto más, como los otros dos galardonados ese año —Edgar Fonseca y Carlos Arguedas—, pero sí lo menciono para acreditar el ejercicio de mi profesión sin temores, dando la cara. Las piernas no se me van a aflojar a estas alturas, y mucho menos frente a Gerardo Corrales.