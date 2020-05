Si la filosofía, teología o ideología no permite a un ciudadano comulgar con la idea, nada le obliga a abandonar esa opinión, pero nada le autoriza a negar la realidad jurídica establecida. Si ese ciudadano es funcionario del Registro Civil y a sus manos llega la solicitud de inscripción de un matrimonio entre personas del mismo sexo, no puede negarse a ejecutarla. Si es diputado, no debe despilfarrar el tiempo del Parlamento para gestionar la suspensión del respeto a un derecho definido como consustancial a la persona humana y a su dignidad.