Cualquiera puede interpelarme, con razón: “Ay, Varguitas, ahora va de pitoniso. Mójese: ¿Qué va a pasar? ¿Cuán difícil será?”. Ojalá supiera, pero no lo sé: los específicos dependen de muchas incógnitas, empezando por la decisión de la Sala IV sobre el plan fiscal. ¿Que me gustaría tener la bola de cristal? ¡A quién no!