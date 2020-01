Me pasan con el doctor, me siento; el tipo pregunta, sin verme, el nombre y la cédula, marca un montón de casillas en el formulario, firma y sella, y menos de un minuto después me da el “examen”. Miro el documento y noto que puso que tengo una visión “20/20”, 2020 si ustedes quieren, y le digo: “Pero ¿cómo puede ser, si uso anteojos?”. Agarra de vuelta la hojita, la rompe, y me dice: “Ah, es que no me había dado cuenta”.