Todavía alguien más dirá: “Ni uno ni lo otro: ni juramento en vano ni pedir fiado, lo más viejo del mundo es cierta profesión”. Para no descarrilar esta columna, evito entrar en detalles y me limito a decir que la evidencia histórica no parece dar razón al aserto ese, pues no fue sino hasta que las sociedades humanas pudieron acumular excedentes, hace apenas unos diez mil años, que hay trazas de una ocupación así.