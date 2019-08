Y entonces, ¿qué hacer? Hasta el momento, la política democrática no ha dado una respuesta a este dilema. Con todo, pienso que hay cosas que ayudan a no empeorar las cosas: por ejemplo, si muchos dirigentes tomaran conciencia de que con la democracia no se juega a la ruleta rusa. Que mucha crispación gana algunos votos a costa de poner en riesgo los derechos y libertades, los de ellos en primer lugar. Prudencia en el uso de la demagogia y rechazo a los demagogos.