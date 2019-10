Hoy, me toca a mí curarme en salud. Hace poco, antes del último avatar fiscal, dije que íbamos recobrando poco a poco la tranquilidad. Ya no estoy tan seguro. Rocío, al entrar, exacerbó las expectativas por insistir en que, sin impuestos, recrearíamos la crisis de 1980 y, al salir, nos llenó nuevamente de zozobra, pues, con su temple, logró hacerse indispensable. ¡Qué ironía! La suya fue una muerte anunciada. García Márquez no la habría descrito mejor.