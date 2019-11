Un pequeño, pero selecto grupo de lectores sigue fielmente esta columna cuando se aleja de los ásperos temas económicos para abrazar otros distintos, propios del ser humano. Es gente de mi generación, inclinada a lo emotivo y literario, a quienes he tenido en abandono. Hoy, les traigo una canción transcendental: What the world needs now. Fue compuesta por Hal David y Burt Bacharach, interpretada con mucho feeling por Dionne Warwick en 1966 y reivindicada por la rebelde juventud parisina en 1968, cuando protestaban sin saber por qué o contra quién; también, en los riots en Cambridge, Massachussets, donde cursé mis estudios universitarios (1969), en las revueltas de California por la guerra de Vietnam (y su famosa pancarta: “Make love, not war”), y ahora cobra vida en “Chile despertó”.