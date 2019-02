Veinticinco años después, a instancias de la OCDE, la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate una reforma similar a la nuestra para exigir la remoción del jerarca solo por las mismas causas justificativas que los demás directivos, pero agregó algo novedoso: “O por un incumplimiento grave y manifiesto de sus deberes”. ¿Qué sería legalmente un “grave incumplimiento”? ¿Sería destituido si no consintiera una política monetaria complaciente e incompatible con una baja inflación o se negara a forzar ajustes cambiarios arbitrarios para complacer a ciertos grupos de interés? Creo que no. Aunque no hay (o no conozco) jurisprudencia en tal sentido, de acuerdo con juristas en EE. UU., las discrepancias económicas entre el gobierno (Trump) y el jerarca de la Fed (Powell) no serían motivo suficiente para destituirlo.