Si algo me han demostrado los años, es que me dejé persuadir muchas veces por cosas que eran verdaderos embustes y disparates. Podría dar innumerables ejemplos de lo que digo: me pasé casi una década muerto de miedo porque se nos había asegurado que al término de esos diez años el mundo se extinguiría.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌