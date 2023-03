El paraíso perdido

A veces, a punto de escribir, mis dedos se rebelan sobre el teclado con intenso deseo de encontrar letras de esperanza. No es consuelo que en barrios donde vuelan balas no se lean mis columnas. La palabra escrita casi solo llega a las redes sociales del celular. Y a eso se suma la disminuida capacidad de comprensión de lectura, epidemia en expansión. La página de opinión suele ser una conversación conflictiva entre quienes buscan respuestas que no encuentran. La angustia es el nuevo imaginario colectivo.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌