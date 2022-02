Entrevistado por un medio de prensa español, Sergio Ramírez habló de su exilio; la vida, se preguntó, ¿le va a alcanzar para regresar algún día a Nicaragua? Y agregó enseguida: “¿Qué cosa es el país de uno cuando se está lejos?”.

El país de uno, la tierra natal. El escritor padece su segundo exilio, impuesto por la dictadura orteguista; el primero, a causa de la dictadura somocista. Ha cambiado el adjetivo; sin embargo, la esencia y la consecuencia del sustantivo son las mismas.

Uno se explica la reacción del régimen de Managua, presuntuoso y suspicaz: si otras razones no hubiera para desterrar al novelista sería suficiente Tongolele no sabía bailar, obra de ficción, como él mismo dice, que toma en cuenta los hechos sucedidos a partir de abril del 2018, y que es su tributo a los centenares de jóvenes caídos y a sus familiares que siguen reclamando justicia.

El libro, proscrito en su país lo mismo que el autor, quiere ser un tributo, pero es, sobre todo, un boceto, entre tantos posibles, de una dictadura estrafalaria y codiciosa, que fue creciendo poco a poco ante nuestros ojos, apenas a unos kilómetros del lugar donde ahora escribo.

Subrayo esta circunstancia porque estoy tentado de decir en voz alta lo que estoy pensando: el libro ha servido al otro lado de la frontera de causa inmediata para excomulgar al escritor, que, vaya ironía, hace apenas unas semanas fue descalificado de este otro lado con la excusa de ser quien pergeñó La fugitiva, que algunos confesaron que ni siquiera habían leído.

[ Un oficio peligroso ]

¿Qué cosa es el país de uno cuando se le mira de cerca? En la misma entrevista, el escritor dijo que a pesar de la corrupción, el narcotráfico y los vacíos institucionales, las democracias han avanzado en América Latina.

Uno podría ser escéptico si repara en lo que viene sucediendo en la Centroamérica donde nos toca vivir. Pero también entre nosotros hay razón para pensar amablemente, teniendo en cuenta que no más hace unas horas repetimos el tránsito por la ruta democrática que no por ser esta vez un tanto excéntrica y hasta disparatada, es menos virtuosa. Ha sido así durante casi setenta años, lo que no excusa que con urgencia miremos ahora de cerca, recapacitemos y enmendemos para avanzar sin desfallecer.

carguedasr@dpilegal.com

Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la Presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPIlegal.