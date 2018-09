Aquí surge la siguiente línea de defensa de la lógica convencional: Brasil dispone de $360.000 millones de dólares de reservas, mientras que Argentina apenas tiene alrededor $50.000 millones, más el monto no desembolsado del préstamo del FMI. Pero ¿por qué habría de importar esta diferencia? Los dos países tienen moneda flotante, lo que supone que sus bancos centrales no intervienen en la venta ni en la adquisición de divisas, y por lo tanto en teoría no necesitan reservas.