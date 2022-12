Debemos garantizar el derecho humano a leer

Recientemente escuché un podcast con la educadora, investigadora y experta en alfabetismo —entendido como la habilidad de leer y escribir—, Maryanne Wolf. Gracias a ella aprendí que leer no es un proceso natural; en el cerebro humano no hay ningún componente diseñado específicamente para ello, a diferencia de los otros procesos involucrados en la lectura: lenguaje, visión, cognición, que sí se corresponden con áreas cerebrales específicas y programaciones genéticas. En otras palabras, no tenemos la capacidad innata de leer y escribir, pero sí podemos aprenderla y desarrollarla en diversos grados de complejidad.

