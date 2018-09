En cualquier caso, la cuestión no es la cantidad de dinero per se que China gasta en armas, sino más bien el incremento consistente del gasto militar, lo que implica que el país está preparado para participar en una guerra de desgaste a largo plazo con Estados Unidos. Sin embargo, la economía de China no está equipada para generar suficientes recursos como para sustentar el nivel de gasto que requeriría una victoria en este frente.