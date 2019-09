Recordemos que, en el anterior proceso, hubo momentos en los cuales no se hablaba de otra cosa que no fuera el matrimonio igualitario. Toda la parafernalia electoral giraba en torno a cuál candidato estaba a favor y cuál, en contra. Entonces, la discusión de propuestas para resolver los grandes problemas nacionales quedó limitada a espacios cortos en debates, entrevistas periodísticas y mensajes publicitarios. ¿Pretenden hacer ahora lo mismo? Es momento para que los ayuntamientos den cuentas sobre su gestión y los candidatos expliquen a los ciudadanos qué proyectos tienen para mejorar el desarrollo de sus comunidades. Ojalá los votantes no se dejen distraer por las bombetas que comienzan a reventar en el alto de Cuesta de Moras.