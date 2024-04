¿Venta de la Fábrica Nacional de Licores?

Hace poco más de dos años, el ministro de Agricultura de entonces, Renato Alvarado, informó de que en los últimos cuatro años la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), mediante la transformación de sus inversiones y su giro de negocios, había generado más de ¢100.000 millones, de los cuales ¢50.000 millones se habían destinado a instituciones, como el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), el Ministerio de Hacienda, el Instituto sobre Alcoholismo y Fármacodependencia (IAFA) y la Municipalidad de Grecia. Quedó evidenciado que con una competente administración la histórica empresa del Estado es un buen negocio para los costarricenses. ¿Será por eso que quieren comprarla?

Freddy Pacheco León, Heredia

Niños en las calles

En las esquinas del mercado y del parque de Alajuela, niños y sus familias, al parecer venezolanos, piden dinero. Son menores explotados bajo el sol y la lluvia. Creo que sin comer y sin bañarse, etc. Toda Alajuela lo ve menos el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

Erich F. Picado Argüello, Alajuela

Pacientes en segundo plano

Los médicos llegaron a un acuerdo con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) después de diez días de huelga de especialistas.

No niego que tengan derecho, pero ¿los derechos de los pacientes? Si una persona resulta perjudicada por falta de atención, ¿qué dirían ellos? ¿Dónde quedó el ”no causar daño sino el bien” del juramento hipocrático?

José Celedonio Soto Astorga, Tibás

Dama y caballero

Coincido con la opinión de Rosario Golderos Tous, publicada el 8 de abril. Me choca el “dama” cuando se digiren a mí en una tienda y cuando pregunto por un precio y me responden “le sale para”. A veces, les dedico un ratito y les explico que el artículo no “sale para” ningún lado.

En algunas ocasiones, mi comentario es bien recibido, pero lamentablemente no sucede siempre. Sugiero que quienes sintamos que nuestro idioma está siendo alterado y hasta ofendido lo hagamos saber a los dependientes, de esa forma iremos corrigiendo su mal uso.

Maritza Carranza Echeverría, Curridabat

Agradecimiento

Agradezco a la clínica veterinaria de los doctores Cedeño, en Pavas, el amor y la humanidad con que tratan a las personas de bajos recursos que se acercan a pedir ayuda para sus mascotas. Es muy difícil encontrar hoy profesionales con tanta vocación y amor al prójimo. ¡Que sigan prosperando en sus labores!

Carmen Chacón Ortiz, Calle Blancos

El EDUS y la IA

Los expertos en inteligencia artificial afirman que las nuevas tecnologías impulsarán disrupciones que afectarán la educación y la prestación de servicios de salud. La aplicación EDUS es un ejemplo de la transición del expediente físico a otro digitalizado.

La información en el EDUS agiliza y mejora la eficiencia de los servicios de salud. Es imprescindible para emergencias cuando no se tiene acceso a los expedientes físicos.

Es recomendable que el ICE, la UCR o la CCSS den capacitaciones para que se use la app. La conectividad y estabilidad de la internet son vitales para lograrlo.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: Recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Deben enviar una copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito, ser conciso y no contener referencias a marcas o empresas. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.