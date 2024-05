Vehículo del año en el taller

Desde hace casi tres semanas, mi vehículo Forthing Friday, modelo 2024, está en el taller de servicio de Cori Motors/Grand Motors. Desde ese momento, he tratado de que me informen el diagnóstico y no lo saben ni tampoco cuánto tardarán en repararlo. Ni siquiera me ofrecen el reemplazo del automóvil. Mientras tanto, mi familia y yo hemos tenido que gastar dinero extra en transporte privado, sin contar los más de $600 de la cuota mensual del banco.

