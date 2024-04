Seguro obligatorio sin beneficio para una clienta

Coopeservidores nos cobra un plan de asistencia de emergencias médicas de CS Bienestar, cuya coordinación falla. Al presentar la queja, recibo evasivas o hechos inexactos para responsabilizarme. Al final, es una pérdida de tiempo y dinero al año por un servicio que no brindan adecuadamente.

Laura González Picado, San José

Problema con transformador

Desde hace unos 40 años, con que llueva un poco o sople algo de viento, estalla el mismo transformador que hemos reportado una y otra vez. En Favorita Norte de Pavas, entre avenida 33 y calle 114, soportamos apagones durante muchas horas. El último, el viernes.

La cuadrilla tardó cuatro horas en llegar y cinco minutos en arreglarlo. Un par de meses atrás, el mismo poste amaneció echando chispas y sonaba horrible. Incluso los bomberos vinieron para ver qué pasaba. De acuerdo con la CNFL, el transformador está sobrecargado, pero no resuelve el problema. Es preocupante pensar que podría pasar algo peor.

Sylvia Picado Coto, Pavas

Medicina moderna

Los hombres debemos pasar por operaciones muy delicadas, entre estas, el crecimiento de la próstata. La CCSS ahorraría muchos millones de colones si contara con instrumentos y métodos modernos, como una intervención láser.

Armando Matamoros Aragón, Alajuela

Pronóstico del tiempo

Antes de la pandemia, el Instituto Meteorológico Nacional me brindaba el pronóstico del tiempo por teléfono, pues soy autista hipersensible a los cambios del clima, pero la mayoría de los empleados, quienes incluso llegaron a conocerme, fueron enviados a hacer teletrabajo, por lo que ahora hablar con un meteorólogo es misión imposible.

Además, los empleados pueden tomar vacaciones los fines de semana, cosa que antes no se permitía, y los nuevos profesionales no me conocen.

Rodnny Hayden Cordero, San José

Valores cívicos

Da tristeza que los partidos políticos y poderes de la República, debido a presiones e intereses económicos externos muy fuertes, degradaran nuestra historia y nuestras festividades cambiando el sentido patriótico que antes se respetaba y celebraba con pompa y orgullo.

Incentivar el despilfarro en gastos superfluos ha causado deterioro de los valores cívicos, lo cual es parte del oscurantismo que estamos viviendo.

Álvaro Vallejo Fuentes, Heredia

Queja no atendida

En el Palí ubicado en el cruce de Managua, Quepos, el miércoles, aproximadamente a las 9:30 a. m., resbalé y me golpeé un brazo y la cara. Fui a quejarme donde los encargados y no me atendieron debidamente, incluso intentaron desmentirme. Tampoco pude presentar mi reclamo ante instancias superiores.

Betzayda Benavides Rivas, Quepos

Entrevista con Alvarado

La entrevista con el expresidente Carlos Alvarado, en Canal 7, fue para mí como beber agua fresca en el desierto. Con educación y decencia, habló con propiedad de los problemas mundiales. Es inevitable compararlo con el presidente actual, quien sigue demostrando misoginia, falta de educación y arrogancia, además de sus constantes ataques contra la institucionalidad y los diputados, y su desfachatez al echar la culpa a otros por la inseguridad.

Silvia Vargas Vega, San José de la Montaña

Puente peatonal

Las gradas del puente peatonal frente al Hospital México se están cayendo a pedazos. Algunos escalones se sostienen de un solo lado, en otros el cemento se ha ido desprendiendo. Pido al MOPT intervenir de inmediato. Por el puente pasan muchísimas personas diariamente.

Clever A Calderón Rojas, Uruca

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Deben enviar una copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito, ser conciso y no contener referencias a marcas o empresas. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.