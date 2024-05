Rellenos sanitarios y algunas sugerencias

Todos producimos basura, pero pocos reciclamos, nadie acepta un relleno sanitario en su cantón, y en menos de una década no habrá adonde llevar los desechos. Una opción, que por lo menos alargue la vida de los centros de tratamiento, sería destinar sitios para el depósito de escombros de construcción y su posterior tratamiento, en los cuales las moscas no se reproducen ni se filtran líquidos nocivos. De esa forma, quedaría más espacio para la basura tradicional.

Milton Arias Castrillo, Desamparados

Cansancio ciudadano

Llegamos a un estado de saturación causada por la cantidad de respuestas aclaratorias y confrontaciones verbales entre diferentes instancias y el presidente Chaves, que no solo malgastan el tiempo de quienes sí quieren trabajar por el país, sino también nos degradan como sociedad.

Estamos siendo testigos de una efervescencia total, para que una vez lanzada la injuria, nada pase. Me da dolor ver diputadas invertir su tiempo, e incluso manifestaciones escritas muy valiosas, pretendiendo aclararle a Chaves sus errores.

Liliana Mejía Botero, Alajuela

Comisión bancaria

Si se deposita dinero en efectivo hasta un monto determinado, porque existe un límite, no corresponde pagar comisión; sin embargo, la cobran, y yo lo he reportado a la contraloría del Banco Nacional, pero todo se queda en una llamada y siguen haciendo lo mismo, el encargado me dijo que iban a llamarles la atención.

La última vez que fui me manifestaron que si no me servía que buscara otro lugar. ¿Es un trato propio del servicio al cliente?

Roberto Sáenz Elizondo, Cartago

Ley 7600

Me estoy recuperando de una fractura y uso muletas. El 30 de abril, en la tienda ExtremeTech ubicada en Plaza San Francisco, Heredia, me sorprendió descubrir que no contaban con una política acorde con la Ley 7600. Los trabajadores ni siquiera me ofrecieron una silla para que pudiera descansar mientras esperaba ser atendido. Quiero destacar que el Departamento de Seguridad del centro comercial, al percatarse de la situación, tomó medidas inmediatas para proporcionarme un espacio preferente.

Arturo Santamaría Badilla, Heredia

Bolsas reusables

Bienvenidas sean las restricciones a las útiles, pero inmortales, bolsas plásticas de un solo uso, que ahogan el planeta. Solo quedarán permitidas para carnes, frutas y verduras. Opino que, aun así, debemos ser prudentes, ya que a veces las personas solo colocan unos pocos tomates en las bolsas para llevarlos hasta la caja.

Para reemplazarlas, se recomiendan las reusables, que podrían revivir y generalizar costumbres de antaño. El pan y productos secos, nosotros los colocábamos en bolsas de manta y los canastos de mimbre servían para las frutas y verduras. De esta manera, aumentaría la demanda de tales productos y beneficiaría a costureras, artesanos e impresores. Las bolsas y canastos ganarían valor al colocarles publicidad o mensajes estampados.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

Transporte gratis

En Luxemburgo, el transporte público es gratis (desde el 2020). Si el país siguiera su ejemplo, el dinero que usualmente se gasta en pasajes podría destinarse a asuntos más esenciales, como la alimentación.

Esteban Sánchez Ramírez, San José

