Reglas en Manuel Antonio

Me sorprendieron las reglas para entrar al Parque Nacional Manuel Antonio: botella de agua reciclable y sin hieleras ni comida. Me pareció muy bien. Incluso tuve que dejar una bolsa con semillas mixtas en la entrada. Sorprendida por no ver los monos que acechan a los turistas en la playa, pensé que finalmente se habían ido al bosque a buscar su alimento. Pero no, estaban en la cafetería, robando a los visitantes dentro del parque.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌