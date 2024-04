Problema con Scotiabank

He tenido inconvenientes para comunicarme con Scotiabank por teléfono, porque no pasé los filtros y ni siquiera me explican qué fue lo incorrecto. Tampoco recibo respuesta a los correos que les envío. Necesito una solución expedita, ya que me preocupa que no me den el servicio esperado.

