¿Por qué no hay monedas de ¢1?

Como costarricense, tengo derecho constitucional a pedir cuentas al Banco Central acerca del motivo por el cual si en Costa Rica la moneda oficial es el colón, la de la más baja denominación que circula es la de cinco colones. No conozco otro país donde se dé esta particularidad; debería acuñarse la moneda o imprimirse el billete de un colón como símbolo patrio.

Douglas Aragón Carmiol, San José

Publicidad con megáfonos

No comprendo por qué las municipalidades consienten la publicidad con megáfonos en los barrios si no tienen mecanismos para controlar los decibelios, la frecuencia y el horario.

Ópticas, pizzerías, supermercados y muchos otros negocios utilizan el sistema sin consideración para con los vecinos. Un mismo camión pasa 5 o 6 veces en una tarde por la misma calle, sin importar las horas de sueño o trabajo del vecindario.

Tanto el Ministerio de Salud como las municipalidades deberían regular este tipo de publicidades y dar prioridad al derecho de las personas a la paz en sus propias casas.

Lourdes Mora Vega, San José

Aeropuerto de Liberia

El aeropuerto Daniel Oduber ha experimentado un incremento en el número de vuelos, y en las horas pico los aviones hacen fila mientras se desocupa alguna de las cuatro rampas. Es frecuente ver cuatro o cinco aviones esperando. Trabajadores de la terminal me cuentan que en los pasillos para ingresar a Migración los viajeros hacen largas filas y los trámites tardan mucho.

¿En qué se gasta o invierte el dinero cobrado por el uso de la terminal, que debería destinarse a mejoras y servicios eficientes para los usuarios?

Bernardino Rojas Sánchez, Liberia

Tómbolas nuevas

No hay duda de que las nuevas tómbolas de la Junta de Protección Social de San José (JPS) no funcionan. Giran, a lo sumo, tres veces y, consecuentemente, las 1.000 series, al igual que los 100 números, no se mueven lo suficiente. La situación me genera mucha desconfianza porque disminuyen las probabilidades de ganar. Me gustaría oír la opinión de un matemático.

Fernando Cordero Alvarado, Desamparados

Poblado de Sacramento

Conocí Sacramento de San José de la Montaña hace muchos años, en especial la finca de los Mejía, un lugar colmado de paz, con inmensidad de potreros abrazados por la niebla y la montaña, y con inigualables vistas panorámicas.

Hoy, para cumplir una ley de 1888, pretenden despojar no solo a los Mejía, sino a todo el pueblo de Sacramento de sus legítimas posesiones, donde han convivido por decenas y decenas de años sin alterar ni dañar los mantos acuíferos de las faldas del volcán Barva. Es una tremenda injusticia que no debería permitirse.

Julio Vindas Rodríguez, San Pablo de Heredia

Directorio legislativo

La elección del Directorio legislativo cada 1.° de mayo es y debe ser una función y tarea muy exclusiva de este poder de la República. Por tal razón, nada tenían que hacer, en una romería política, los diputados yendo a Zapote para hablar o almorzar con el presidente.

Estas peregrinaciones resultan chocantes por las señales de vasallaje político que envían. Hasta en el campo de la política debe existir una dosis de dignidad y delicadeza personal y grupal. Entonces, ¿dónde está el respeto a la división de poderes establecida en la Constitución Política?

Ramiro H. Jiménez Rodríguez, Moravia

