Levanta la voz para defender a esposo adulto mayor

Mi esposo tiene 84 años, es hipertenso, cardiópata y diabético. El jueves 2 de mayo, debido a una insuficiencia respiratoria, lo trasladamos a Emergencias del Calderón Guardia cerca de las 9 p. m. Permaneció en una silla de ruedas hasta el viernes al mediodía cuando le consiguieron una camilla donde lo asearon. A las 11 p. m., me llamaron para que fuera por él. Les respondí que podía a las 6 a. m. al día siguiente porque estaba con gripe y tos. Me contestaron que iban a conseguir una ambulancia. Eran las 2 a. m. del sábado y tuve que levantarme, llamar a un hijo que estaba también enfermo para que me ayudara. Lo trasladaron en bata y sin una cobija, pese al frío. ¿Olvidaron la política del buen trato de la CCSS, de las leyes que protegen la dignidad del adulto mayor? Seguiré defendiendo a la CCSS, pero estos vejámenes se deben denunciar con altoparlantes.

